¡Checa el primer teaser de la película de Black Adam!

El próximo 22 de agosto se llevará a cabo el DC FanDome, evento virtual que nos ofrecerá un sin fin de información sobre el futuro del DCEU y proyectos relacionados con estos superhéroes y villanos. Ahora, el día de hoy Dwayne Johnson confirmó que este evento albergará el primer vistazo a Black Adam.

Por medio de un pequeño teaser, el ex-luchador profesional reveló un pequeño adelanto en donde podemos ver al personaje de Black Adam en un cuarto lleno de pilares. Lamentablemente, este material dura un segundo, o menos. Afortunadamente el actor promete más información durante DC FanDome el próximo 22 de agosto.

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME⚡️🖤

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse – #DCFanDome!

This one’s just for you – THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd! 🥃

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2020