El multijugador de Modern Warfare está gratis por casi una semana

Aunque Call of Duty: Warzone puede ser descargado gratuitamente por todos los jugadores, el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare es un caso totalmente diferente. Para acceder a este apartado es necesario tener el juego completo, aunque a partir de hoy podrás jugarlo sin tener que pagar un solo centavo, pero solo por tiempo limitado.

Our Free Access Multiplayer Weekend is now live until August 12th! Play five maps free, all weekend long! Learn more here: https://t.co/CJGmyc2Dp7 pic.twitter.com/Vmj3fzJDMi

— Infinity Ward (@InfinityWard) August 7, 2020