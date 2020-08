Un nuevo juego de Fast & Furious ya está disponible

El día que los fans de Toretto habían estado esperando por fin está aquí. A pesar de que la siguiente película en la serie de Rápido y Furioso ha sido retrasada hasta 2021, el juego Fast & Furious Crossroads ya está aquí.

Fast & Furious Crossroads fue revelado durante The Game Awards 2019 y “es un nuevo capítulo en la épica saga”, el cual ya puedes disfrutar en PlayStation 4, Xbox One y PC. Originalmente este título iba a salir junto a Fast & Furious 9, pero el COVID-19 arruinó estos planes.

De igual forma, tal parece que el juego no está siendo recibido tan bien. El nuevo tráiler no cuenta con una buena recepción por parte del público. Las reseñas del título en Steam son principalmente negativas, y por el momento no hay ninguna crítica en Metacritic.

Vía: Bandai Namco