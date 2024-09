CEO de EA menciona que la IA es el núcleo de su negocio

De forma actual, Electronic Arts es una empresa tanto querida pero también un poco detestada por el público, pues por un lado ha hecho juegos excelentes como el remake de Dead Space, Immortals of Aveum y la saga Jedi de Star Wars, pero igual fracasos como Battlefield 2042, el cual falló por alejarse de las raíces. Y de hecho, la compañía ha tenido el genuino interés de usar la Inteligencia Artificial para fines de desarrollo, algo que tiene desanimados a quienes son afines a sus juegos.

Han reafirmado su enfoque en la inteligencia artificial generativa, destacándola como un pilar clave en el futuro de la compañía. Durante una reciente reunión con inversionistas, el CEO Andrew Wilson declaró que la IA generativa será esencial para el desarrollo de sus próximos videojuegos, subrayando el compromiso de la empresa con esta tecnología.

Wilson destacó cómo la IA ya ha sido utilizada en la creación de los estadios para la serie EA Sports FC, reduciendo significativamente los tiempos de producción. Mientras que anteriormente se requerían hasta seis meses para construir un estadio, gracias a la IA generativa, el proceso ahora puede completarse en tan solo seis semanas. Esperan que este tiempo continúe disminuyendo a medida que la tecnología avance y se aplique en otras áreas del desarrollo.

At EA's Investor Presentation, CEO Andrew Wilson says that generative AI is at the "very core of our business." pic.twitter.com/gaTFWHEHjP

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 17, 2024