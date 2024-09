Éste sería el precio del Switch 2

Tras la revelación del PlayStation 5 Pro, mucho se ha hablado sobre el precio de las futuras consolas. Muchos consideran que los $700 dólares que pide Sony es demasiado. De esta forma, muchos se preguntan qué camino tomará Nintendo cuando sea el momento de revelar todos los detalles sobre el sucesor del Switch.

Aunque por el momento aún no hay información oficial, se especula que el Switch 2 llegue al mercado a un precio de $399 dólares, un incremento de $100 dólares en comparación con la previa consola de Nintendo en su lanzamiento, pero solo $50 más que el modelo OLED. Sin embargo, Hideki Yasuda analista de Toyo Securities, compartió un reporte en donde señala que este hardware podría llegar al mercado lista en $499 dólares, similar al PS5 Slim en estos momentos.

De esta forma, Nintendo Life llevó a cabo una encuesta, en donde se dio a conocer que el 20% de los interesados están dispuestos a pagar $500 dólares por el sucesor del Switch, aunque más del 30% no quiere pagar esa cantidad. Considerando la terrible decepción del PS5 Pro, es probable que Nintendo aún esté realizando todo tipo de investigaciones para que su siguiente consola llegue al mercado a un precio que no les dé tantas pérdidas, pero que tampoco sea un golpe fuerte a la cartera de todos los jugadores.

Por el momento, el consenso general es que el Switch 2 llegará al mercado a $399 dólares, un precio con el que muchos están contentos. Sin embargo, si el reporte de Yasuda se hace realidad, entonces podríamos estar frente a una comunidad poco entusiasmada. Recordemos que Nintendo viene de un éxito rotundo con el Switch, y arruinar esta racha es fácil. En temas relacionados, el Switch 2 podría tener una doble pantalla. De igual forma, Nintendo confirma nuevo bundle de su consola.

Nota del Autor:

Es muy fácil terminar la racha de éxito de Nintendo. Hay muchos factores que pueden ocasionar un fracaso, no solo el precio de la consola. Si el público no ve un incentivo para comprar la siguiente consola, entonces las ventas no serán tan altas como muchos esperan, por ejemplo.

Vía: Nintendo Life