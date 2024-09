La última actualización de PS5 está causando problemas

La reciente actualización del sistema, lanzada en septiembre de 2024, ha causado problemas gráficos en diversos juegos, según han reportado varios jugadores. Aunque no está claro qué factores exactos desencadenan estos errores, los informes sugieren que no se trata de un caso aislado. Los usuarios han notado tartamudeos, fallas visuales y otros inconvenientes tras instalar el nuevo firmware.

Los primeros informes surgieron con Final Fantasy XVI, y pronto otros jugadores comenzaron a experimentar problemas similares en juegos como Death Stranding: Director’s Cut. A través de redes sociales y foros como Reddit, los usuarios mencionaron una variedad de títulos donde ocurrieron estos errores, lo que dificulta establecer un patrón específico que explique los fallos.

Entre los juegos afectados también se mencionan títulos populares como No Man’s Sky, Dragon Age: Inquisition, Gran Turismo 7 y Red Dead Redemption 2. En todos los casos, los problemas gráficos aparecieron inmediatamente después de que los usuarios actualizaron su consola, lo que refuerza la sospecha de que la nueva versión del software del sistema es la causa.

En una actualización sobre la situación, Sony ha confirmado estar al tanto de los problemas y, según un comunicado de Square Enix, ya se encuentran investigando para determinar la causa y resolver los fallos lo antes posible.

Vía: PSLF

Nota del autor: A mí no me han salido errores en la consola, pero tampoco he probado alguno de los juegos antes descritos, entonces habrá que esperar a una nueva actualización.