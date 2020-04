Celebra el lanzamiento de Trials of Mana con un Switch y PS4 edición especial

Cada vez falta menos para disfrutar de Trails of Mana, el remake del clásico RPG de Super Famicom de Squaresoft que vio la luz en nuestro continente hasta el año pasado gracias a la Collection of Mana. Para celebrar este futuro lanzamiento, la cuenta oficial de este título ha confirmado que un Nintendo Switch y PlayStation 4 edición especial están en camino.

Aunque por el momento no se han revelado los detalles, no necesitarás gastar dinero para convertirte en el dueño de alguno de estos modelos, ya que se regalarán por medio de un sorteo. La cuenta de Trials of Mana en Twitter ha incitado a las personas a permanecer al tanto, debido a que en los próximos días revelarán la forma en la que podremos adquirir alguna de estas consolas especiales.

Want to adventure in style? We'll soon be announcing ways you can enter to win one of these amazing, limited edition #TrialsofMana consoles, so stay tuned! pic.twitter.com/wZdjjXNqjm

— Mana Series (@ManaGame) March 30, 2020