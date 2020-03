Éstas son los novedades que tendrá el remake de Trials of Mana

El remake de Trials of Mana llegará en poco más de un mes a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, y Square Enix nos ha ofrecido más información de este juego, para evitar que quede olvidado entre los gigantes de Resident Evil 3 Remake y Final Fantasy VII Remake, que también estarán disponibles en abril.

La compañía japonesa ha revelado un par de agregados que estarán disponibles una vez que termines la historia, incluido un nuevo capítulo centrado en la “Tier 4” de habilidades, New Game+, y el regreso de Li’l Cactus.

El nuevo episodio se desbloquea después de los créditos de la historia original de Trials of Mana. Después de descubrir la existencia de clases de Tier 4, los protagonistas se dirigen a varias áreas para fortalecerse aún más. Las clases de nivel 4 también caen en las categorías de luz y oscuridad, y además de un nuevo aspecto, también pueden usar armas fijas y ataques especiales.

Aquí puedes checar una galería de los personajes con sus trajes de Tier 4. Recuerda darle click para ver las imágenes en mejor calidad.

Li’l Cactus regresa en el remake, y hay 50 escondidos en todo el mundo. Obtendrás recompensas por encontrar una cierta cantidad. En New Game+, podrás transferir todo tu dinero, objetos, habilidades de enlace, la cantidad de Cactus Li’l que has encontrado y otros elementos (aunque no todos) a tu nueva partida del juego.

El remake de Trials of Mana estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC el próximo 24 de abril de 2020. Te recordamos que el demo de Trials of Mana ya está disponible en PC, Nintendo Switch y PS4. De igual forma, aquí puedes comparar el aspecto visual y carga entre la edición de Switch y PS4.

Vía: Siliconera