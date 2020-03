El demo de Trials of Mana estará disponible esta semana

Abril puede ser considerado el mes de los remakes. No sólo veremos re-imaginaciones de Resident Evil 3 y Final Fantasy VII, sino que el tan esperado remake de Seiken Densetsu 3, mejor conocido en América como Trials of Mana, también llegará a nuestra manos el próximo 24 de abril. Pero esto no es todo, ya que de manera similar a los otros dos juegos previamente mencionados, un demo de este título está en camino a las tiendas digitales.

El demo del remake de Trials of Mana estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC vía Steam a partir del 18 de marzo. Esta información ya se había filtrado con anterioridad, pero Square Enix por fin ha confirmado la llegada del demo junto a un nuevo tráiler del juego.

Esta versión de prueba nos dejará vivir el primer capítulo del juego, hasta el enfrentamiento contra el jefe Fullmetal Hugger. Cabe mencionar que podrás elegir a tu party a tu libertad, y todo el progreso que logres se podrá transferir al juego final, una vez que llegue a nuestras manos el 24 de abril de 2020.

En temas relacionados, puedes disfrutar de un mini documental sobre el desarrollo de Final Fantasy VII Remake aquí. De igual forma, esta semana también estará disponible el demo de Resident Evil 3 Remake.

Vía: Square Enix