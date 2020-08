Cascina Caradonna, actriz de TLOU II, reacciona emotivamente al juego

A pesar del debate que existe sobre la historia y el gameplay de The Last of Us Part II, nadie puede negar el gran logro técnico y cinemático del juego. Gracias a las capturas de movimientos, Ellie y el resto de los personajes cobran vida por medio de increíbles actuaciones, las cuales incluso pueden emocionar a los mismos actores que trabajaron en este apartado.

Recientemente, Cascina Caradonna, quien interpreta a Dina en la obra de Naughty Dog, compartió un vídeo en donde reacciona a su primera aparición durante el juego. Aunque la actriz confiesa que ya había visto su participación a través de material promocionales, nunca había tenido la oportunidad de ver el trabajo final hasta ahora.

Cascina Caradonna (Dina’s face model) is doing a TLOU2 playthrough and her reaction to seeing Dina is so precious. pic.twitter.com/yGMiJ0gzK7 — Diana “give me my Rosita back” Benitez (@DBenitez95) August 25, 2020

Como pudieron ver, Caradonna no logró contener sus lágrimas al verse en un juego del nivel de The Last of Us Part II. Este pequeño vídeo ha emocionado a los fans del juego, quienes están muy contentos con el papel de Dina en la historia. En temas relacionados, podrás ver un final alternativo del juego al completar el modo Grounded. De igual forma, la serie de HBO de The Last of Us incluirá un importante momento que no está en el juego.

Vía: @DBenitez95