TLOU II: Verás un final diferente si terminas el juego en modo Grounded

Hace unas cuantas semanas, Naughty Dog anunció que The Last of Us Part II recibiría contenido gratuito adicional. Esencialmente, se trata de nuevos modos de dificultad, así como de diferentes filtros que podrás aplicar al juego para brindarte una nueva experiencia gráfica. Tal parece que si lo completas en la dificultad más alta serás recompensado con un final alternativo.

Tal y como podrás ver a continuación, si terminas TLOU II en el modo Grounded, que elimina gran parte de la interfaz de usuario y guías visuales, desbloquearás la versión completa del cover de Joel de la canción Future Days por Pearl Jam, la cual canta a principios de la campaña y sirve como un tema de conexión a lo largo de la historia.

“Termina TLOU en Grounded, escucha el cover completo de Joel de Future Days.”

Otro usuario también reportó que si terminas TLOU II con el modo Permadeath activado desbloquearás el cover de Ellie de Through the Valley por Shawn James, la canción que sonó durante el tráiler de revelación del juego.

Fuente: BeinHuman1993