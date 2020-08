Comparan el tamaño del Xbox Series X con otras consolas

Cuando se reveló el Xbox Series X durante los Game Awards el año pasado, muchos pensaron que iba a ser una máquina gigantesca, casi del tamaño de una computadora promedio. Sin embargo, gracias al YouTuber polaco, Maniak Gaming, ya tenemos otro vistazo a esta próxima consola y resulta no ser tan grande como creíamos.

El video nos deja ver cómo se compara el tamaño del Xbox Series X con el del Xbox One S y Xbox One X, así como con el PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo GameCube y unas cuantas más.

Xbox Series X compared to other consoles pic.twitter.com/hAqXi8ugA1 — OldschoolGamer🎮1223🕹 (@KirkRooster) August 27, 2020

Tal y como puedes ver, la altura del sistema es la misma que la del Xbox One S, pero en términos de profundidad es casi igual que el Nintendo GameCube. Ciertamente no es tan densa como el Xbox One original, pero si estás preocupado de el espacio que vaya a ocupar en tu hogar, recuerda que la puedes posicionar tanto vertical, como horizontalmente.

