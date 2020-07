Captain Tsubasa: Rise of New Champions nos presume sus modos online

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a nuestras manos el próximo mes, así que Bandai Namco ha revelado más información sobre este juego. En este caso, la compañía japonesa liberó un nuevo tráiler en donde se muestran los diferentes modos online que tendrá el juego.

El primero de estos modos es bastante tradicional. Se trata del clásico versus online en donde habrá partidas 1 contra 1 o 2 contra 2. Aquí podrás elegir entre todas los equipos que se encuentran en el juego, tanto las escuelas como las distintas selecciones del campeonato juvenil.

Por otro lado, el modo Division suena bastante interesante, ya que te permite crear tu propio equipo con los jugadores que más te gusten. Para obtener a los mejores personajes tendrás la oportunidad de abrir “sobres”, algo similar a lo que pasa en FIFA Ultimate Team.

Pero esto no es todo, ya que el personaje que podrás crear en New Hero, uno de los modos de historia en el juego, también estará a tu disposición para jugar online. Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el próximo 28 de agosto.

Vía: Bandai Namco