¿El Switch puede correr Crysis Remastered? Tal parece que sí

Algunos pensaron que era imposible, pero Saber Interactive lo ha logrado. El día de hoy, Crysis Remastered por fin está disponible en Nintendo Switch. Aunque en el mejor de los casos el juego corre como The Witcher III, y en el peor tenemos a otro The Outer Worlds en nuestras manos, Digital Foundry ha emitido su veredicto final, y tal parece que es bastante positivo.

El port está basado en las versiones de Xbox 360 y PS3 del juego, aunque con suficientes mejoras para que Digital Foundry declare este “sin duda el mejor port de consola”, al menos hasta que las versiones de PS4 y Xbox One estén disponibles.

El juego corre a 720p la mayor parte del tiempo en dock, a veces bajando a 540p o menos en “situaciones ocupadas”, y la escala de resolución dinámica completa varía de 540p a 900p en dock, y de 400p a 700p en modo portátil. De esta forma lo describen:

“La conclusión principal es que la calidad de imagen no es mala. No es inmaculado, pero es significativamente mejor que las presentaciones muy borrosas que se ven en los ports de id Tech 6, The Witcher 3 y Warframe”.

El juego también cuenta con una iluminación significativamente mejorada, superando incluso a la versión de PC en algunos aspectos, esto gracias al uso de una iluminación global basada en voxel. El framerate del juego está bloqueado en 30fps, con caídas ocasionales por debajo de los 20fps cuando hay mucha acción en la pantalla. A continuación puedes ver una comparativa entre las versiones de Switch, PS3 y PC.

Tal parece que el juego es bastante bueno. Claro, tiene sus problemas, pero si no cuentas con una PC, Xbox One o PS4, la versión de Switch no parece ser una mala compra. De esta forma queda claro que el Nintendo Switch si puede correr Crysis.

Vía: Eurogamer