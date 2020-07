Dragon Quest XI es uno de los juegos más amados de Square Enix en años recientes. Después de llegar a PlayStation 4 en 2017, en 2019 recibió una versión definitiva para Nintendo Switch. Ahora, la icónica serie de Yūji Horii hará su debut en una consola de Microsoft, cuando Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition esté disponible en Xbox One y Xbox Game Pass el próximo 4 de diciembre.

Vía: Xbox Games Showcase pre-show