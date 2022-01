Después de haber sido comprados por Microsoft, Activision Blizzard aseguró que muchas de sus franquicias existentes seguirían lanzándose para consolas PlayStation, aunque es fácil asumir que eventualmente serán exclusivos de Xbox. Existe cierta preocupación por Call of Duty y Warzone en particular, pero parece que este battle royale no desaparecerá de PlayStation. Al menos no por ahora.

Activision Blizzard recientemente publicó un FAQ oficial, y en una pregunta se les cuestiona cómo es que el acuerdo con Microsoft podría afectar a los acuerdos de asociación ya existentes, y la respuesta fue la siguiente:

“Cumpliremos todos los compromisos existentes tras el cierre. Al igual que con la adquisición de Minecraft por parte de Microsoft, no tenemos intención de retirar ningún contenido de las plataformas en las que existe actualmente.”

Así que como puedes ver, Warzone y los demás juegos de Activision Blizzard que ya están disponibles en PlayStation no desaparecerán del todo. No sabemos qué ocurrirá en un futuro con estas franquicias, pero debido a lo popular que sigue siendo Warzone, es posible que siempre vaya a existir en PlayStation, especialmente después de las declaraciones de Phil Spencer.

Nota del editor: Creo que la idea de que Call of Duty se vuelva una franquicia exclusiva de Xbox suena como algo muy descabellado. Por supuesto que puede llegar a pasar, pero estarían aislando a un montón de jugadores, y muchos de ellos literalmente tienen una consola solamente para jugar los títulos de esta saga.

Via: IGN