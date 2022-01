La versión next-gen de Cyberpunk 2077 debería estar debutando en los próximos meses, eso si es que CD Projekt Red no vuelve a retrasarlo. Todavía no sabemos el día exacto para su llegada, pero una reciente pista sugiere que ya no faltaría demasiado para poder jugarlo de forma nativa en PS5 y Xbox Series X|S.

A finales de la semana pasada, Cyberpunk 2077 recibió una nueva actualización en Steam por primera vez desde octubre. Dicha actualización todavía no es pública, pero debería serlo en un futuro cercano.

No sabemos exactamente cuál sea el propósito de esta actualización, pero podría tratarse de un pre-parche para la vesión next-gen del juego. En consolas todavía no hemos visto nada, pero debido al estado en que se encuentra Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One, seguramente que es una prioridad para sus autores.

La versión next-gen de Cyberpunk 2077 debería llegar durante el primer cuatrimestre de 2022.

Nota del editor: Creo que la decisión inteligente por parte de CDPR sería darle prioridad a la versión de nueva generación. Muchos usuarios se han estado aguantando las ganas de jugar Cyberpunk 2077 por el hecho de que su estado actual en PS4 y Xbox One es bastante malo, incluso jugando de forma retrocompatible en PS5 y Series X|S.

Via: Reddit