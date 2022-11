Call of Duty presenta su nuevo pase de temporada

Con Warzone 2.0 ya en nuestras manos, y la primera temporada de Call of Duty: Modern Warfare II en marcha, los desarrolladores han implementado un nuevo sistema de progresión. Si bien el pase de temporada está de regreso, tanto en su forma gratuita como prémium, la progresión es completamente distinta, y aunque a primera instancia luce complicado, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Aquí no se nos presenta una progresión lineal similar a la que hemos visto en otros juegos, en su lugar, tenemos acceso a un mapa multisector que va desde A0 a A20. Los sectores A1 a A20 están conectados entre sí, y cada uno tiene un elemento principal de interés llamado High Value Target (HVT) y cuatro elementos adicionales. Los cuatro elementos estándar deben desbloquearse en un sector antes de que se pueda desbloquear el HVT.

El pase de batalla incluye más de 100 ítems, de los cuales, 20 son gratuitos. Todos estos elementos en el pase requieren una moneda de batalla para desbloquear. Estos objetos se obtienen simplemente jugando, al igual que los niveles en el antiguo sistema. Si bien convertir el pase de batalla en un mapa de combate suena demasiado complejo, esto permite a los jugadores elegir su camino y desbloquear los elementos que desean primero.

Los jugadores que alcancen el 100% de finalización en el mapa completando todos los sectores obtendrán acceso al Sector de la Victoria, que contiene elementos adicionales para desbloquear. De igual forma, el pase de batalla contiene 1400 puntos CoD. Los jugadores pueden ganar 400 CP gratis dentro del pase, más mil más con el pase premium y el sector de la victoria, lo que les permite recuperar los puntos CoD gastados en la compra del pase completo.

Aunque es muy pronto para saber cómo reaccionará el público, la libertad de elegir el tipo de skins y otros elementos probablemente sea del agrado de muchos jugadores. En temas relacionados, Messi y otros futbolistas llegarán a Call of Duty. De igual forma, Phil Spencer reafirma su compromiso con llevar a Call of Duty a consolas de PlayStation.

Nota del Editor:

Considerando que todos los juegos con un pase de temporada siguen la misma estructura, es bueno ver que Call of Duty está tratando algo diferente. Gracias a la libertad que ofrece, no me sorprendería si futuros juegos logran imitar lo que aquí se nos presenta.

Vía: Call of Duty