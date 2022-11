Lionel Messi y más futbolistas llegarán a Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty es una franquicia de lo más interesante, pues cuanto más ha crecido se han llevado a cabo colaboraciones interesantes con marcas y personalidades que tal vez no estén relacionadas directamente. Y ahora, se confirma de la nada que algunos futbolistas galardonados, entre ellos Lionel Messi, tendrán una participación en algunos juegos de la marca.

Los demás que estarán como operadores incluyen a Neymar Jr. y Paul Pogba para unirse a Call of Duty: Mobile, Modern Warfare II y Warzone 2 como operadores. Eso significa que los usuarios podrán correr, apuñalar, disparar y lanzar granadas, entre otras acciones con estas figuras públicas cuya vida ha sido reconocida por ser los mejores en su área de expertis.

No se ha dado una fecha de lanzamiento para estos personajes, pero es probable que lleguen con la primera temporada el 16 de noviembre. Queda por ver si serán parte del pase de batalla del juego o algún tipo de paquete DLC, pero si es lo último, probablemente será bastante costoso e incluso pueden venderse por separado.

.@paulpogba, @neymarjr, and Messi are suiting up for a new type of game ⚽️ 🎮 🪂#Warzone2 #ModernWarfare2 #CODMobile pic.twitter.com/ANh2pgUpSk

— Call of Duty (@CallofDuty) November 4, 2022