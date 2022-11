Mod comparte ambicioso proyecto de un Gamecube y Wii portátil

A día de hoy los modders han creado cosas muy interesantes con las herramientas que tienen a la mano, el ejemplo más claro ha sido un modelo de Nintendo 64 con partes originales pero para llevar en las manos. Y ahora, un proyecto similar parece tener un avance prominente, se trata de un híbrido de Gamecube y Wii portátil que corre bien los juegos.

El mod, conocido como Ashida, fue creado por el modder Wesk y publicado en el foro de BitBuilt en septiembre de 2021, junto con instrucciones completas sobre qué partes se necesitan y cómo construirlo. Ahora, el usuario regresó a ser el centro de atención el miércoles pasado cuando el jugador de Twitter, GingerOfMods, publicó su propia versión.

El mod de Wesk, contiene hardware real de Wii recortado para caber dentro de la carcasa. Viene con una pantalla panorámica de 5 pulgadas, lo que le permite utilizar el soporte nativo de Wii para una relación de aspecto de 16:9. También incluye dos baterías 21700, que según Wesk le dan a la portátil hasta 3.5 horas de tiempo de juego.

call me Walter White, the way I'm slinging this blue crystal (portable GameCube/Wii, not drugs) pic.twitter.com/1WRylK4E96

— GingerOfOz (@GingerOfMods) November 9, 2022