La exclusividad de Call of Duty sigue siendo un tema controversial. Si bien Xbox ha mencionado en múltiples ocasiones que la serie de Activision aún llegará a consolas de PlayStation en un futuro, muchos han puesto en duda esta promesa. Ahora, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha reafirmado una vez que Call of Duty seguirá llegando a las plataformas de su competidor, e incluso está dispuesto a extender el contrato multiplataforma actual.

En una reciente entrevista con el podcast de Decoder, Spencer reafirmó su compromiso con hacer que los jugadores estén contentos y puedan jugar Call of Duty en la plataforma que deseen. Esto fue lo que comentó:

Microsoft's Xbox chief has settled the Call of Duty on PlayStation debate once and for all. Appearing on The Verge's Decoder podcast, Spencer says he's open to "a longer term commitment that Sony would be comfortable with." Full details here: https://t.co/vqJLEFKEap pic.twitter.com/of1t42LhKO

— Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2022