Parece que un nuevo juego de Naruto está en camino

En los últimos años, hemos visto cómo algunas de las franquicias de anime más populares del momento han recibido diversas adaptaciones a los videojuegos. Dragon Ball, Demon Slayer, Attack on Titan, My Hero Academia y Jojo’s Bizarre Adventure son solo un par de ejemplos. Sin embargo, muchos esperan con ansias una nueva entrega en la serie de Naruto: Ultimate Ninja Storm. Afortunadamente, un nuevo registro parece indicar que esto sucederá en un futuro.

De acuerdo con Gematsu, Bandai Namco llevó a cabo un registro para “Ultimate Ninja Storm Connections” en un sitio de clasificación europea. Si bien en 2018 vimos Naruto to Boruto: Shinobi Striker, y Bandai Namco se ha encargado de mantener con vida a esta serie con múltiples ports y entregas para móviles, los fans quieren ver una entrega completamente nueva de la serie Ultimate Ninja Storm a cargo de CyberConnect2.

Considerando que Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 llegó al mercado en 2016, han pasado ya seis años sin una nueva entrega en esta serie. Es así que el reciente registro parece indicar que no faltaría mucho para tener en nuestras manos una nueva entrega. Sin embargo, por el momento no hay más información al respecto y, es importante mencionar, que un registro no es una garantía de que algo se vuelva una realidad.

En temas relacionados, así se celebró el 20 aniversario del anime de Naruto. De igual forma, este anime ha llegado sin censura a una nueva plataforma de streaming.

Nota del Editor:

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles demostró que CyberConnect2 ha dominado a los juegos de peleas 3D en arena, por lo que regresar a una de las series que los volvió sumamente populares sería lo correcto. El único problema es: ¿qué se adapta?

Vía: Gematsu