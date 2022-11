Actriz de Ash habla sobre el futuro del anime

Después de 25 años, Ash Ketchum logró convertirse en el mejor entrenador de Pokémon al lograr la victoria en la World Coronation Series, que tuvo lugar en Galar. Al cumplir su objetivo, muchos se preguntan si el anime de Pokémon ha llegado a su fin, o si nuestro protagonista tendrá más aventuras en este mundo. Afortunadamente, la actriz responsable por este papel tiene una respuesta a esta cuestión.

En una reciente entrevista, Rica Matsumoto, actriz encargada de la voz de Ash en Japón, ha revelado que el viaje de nuestro protagonista aún no llega a su fin, y aún hay varias aventuras en el horizonte. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Aunque Satoshi [Ash] ha ganado el título de Entrenador Pokémon más fuerte, todavía no se ha convertido en el Maestro Pokémon de sus sueños. Han pasado 15 años desde que comencé a interpretar a Satoshi y él ha trabajado duro durante esta batalla. Los niños que vieron la primera transmisión en 1997 han crecido y creo que algunas personas se han alejado del anime. Está a un paso de convertirse en el más fuerte del mundo Pokémon. ¡Niños y adultos por igual, por favor apoyen a Ash!”

Aunque las declaraciones de Matsumoto indican que el anime de Pokémon aún no llega a su fin, por el momento no hay un comunicado oficial por parte de The Pokémon Company que indique que este será el caso. Solo nos queda esperar a que información oficial relacionada con el futuro de la serie esté disponible.

Nota del Editor:

Aunque me gustaría que el anime llegue a su fin con esta victoria, también tiene sentido el hecho de que esto suceda. Con 25 años en desarrollo, esta serie se ha convertido en un pilar del anime, y sería extraño que llegue a su fin justamente cuando una nueva generación de Pokémon está a nada de llegar a nuestras manos.

