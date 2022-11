Al parecer, sí habrá nuevo Call of Duty para el 2023

Hace algunas semanas atrás se ha lanzado al mercado Call of Duty: Modern Warfare II, juego de la franquicia estrella de Activision que lleva consigo el multijugador al siguiente nivel. Después de su llegada, se había mencionado que la saga iba a descansar por un año, pero al parecer sería totalmente lo contrario, con una nueva entrega programada para 2023.

Según los planes de Activision Blizzard se incluye un próximo lanzamiento premium completo de la serie anual, esto se informa en el documento de ganancias del tercer trimestre de la compañía publicadas hace unas horas. Aún así podría ser un documento que se tenía escrito hace tiempo, mucho antes de decidir que no habrá un juego para el siguiente año.

Según Bloomberg, Activision Blizzard iba a retrasar el título de 2023 tras la mala respuesta a Call of Duty: Vanguard de 2021, que no cumplió con las proyecciones de la compañía. Y en enero se mencionó que la compañía estaba considerando un cambio en los comunicados anuales.

Esta es la cita que más llama la atención del informe:

Activision espera aprovechar su impulso actual en 2023, con planes para el próximo año que incluyen las operaciones en vivo de Call of Duty más sólidas hasta la fecha, el próximo lanzamiento premium completo en la serie anual de gran éxito y un juego gratuito aún más atractivo. Experiencias a través de plataformas.

También se contemplaría que Microsoft le podría brindar financiación para hacer un Call of Duty mucho más ambicioso, dado que el cierre de la compra está a punto de terminar. A eso se agrega que Modern Warfare II se vendió bastante bien desde su primer fin de semana.

Por ahora, queda ver si Activision dará un nuevo mensaje respecto a tener otro juego en 2023.

Vía: The Verge

Nota del editor: No sería sorpresa que haya otro juego de la saga en 2023, después de todo, si el público no se cansa de contar con estas entregas anuales, Activision no es quién para negárselo. Si el dinero sigue llegando, parar la producción sería un error.