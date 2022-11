Phil Spencer habla sobre regresar los juegos RTS de Blizzard

Como ya se sabe, los juegos de estrategia en tiempo real de Blizzard han estado un tanto abandonados, entre ellos tenemos claramente a la franquicia de Starcraft y también a Warcraft. Ante esto, muchos se han puesto a pensar si estas podrían regresar al ser comprados por Microsoft, y al parecer, el CEO de Xbox tiene algo que decir al respecto.

Hablando con Wired, se le preguntó a Phil Spencer si le gustaría revivir la serie de estrategia de ciencia ficción en el espacio, una vez que se complete la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. Comentando que sería interesante, sobre todo por lo que conllevan estas franquicias que son toda una leyenda en la industria.

Aquí su declaración:

Lo primero que diría es que no se me permite tomar ninguna decisión sobre lo que sucede en Blizzard , Activision o King. Así que todo esto es solo hablar y pensar sobre cuál es la oportunidad, pero tienes toda la razón.

No solo StarCraft, sino WarCraft, cuando piensas en la herencia de los juegos de estrategia en tiempo real de los que estamos hablando aquí, específicamente de Blizzard. Y no tengo ningún plan concreto hoy porque realmente no puedo entrar y trabajar con los equipos.

Pero StarCraft fue un momento fundamental en los juegos, ¿verdad? Desde la perspectiva de los deportes electrónicos, desde la perspectiva de la consola de RTS y solo desde la perspectiva de la narración de historias de RTS en el género. Y estoy emocionado de poder sentarme con los equipos de Activision y Blizzard y King para hablar sobre el catálogo anterior y las oportunidades que podríamos tener.