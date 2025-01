Buzz Lightyear sería el protagonista de Toy Story 5

Incluso si Toy Story 4 no fue del agrado de todos, la quinta entrega en esta amada serie animada es algo que muchos esperan con ansias. Considerando que Toy Story 5 llegará hasta el 2026, Pixar aún no está listo para compartir un tráiler. Sin embargo, uno de los actores de este largometraje ha compartido nueva información, la cual apunta a que Buzz Lightyear sería el protagonista en esta ocasión.

En una reciente aparición en Good Morning America, Tim Allen, quien hace la voz de Buzz, compartió un par de detalles sobre la historia de Toy Story 5. El actor ha señalado que parte de la trama gira alrededor de salvar a Jessie, lo cual daría pie a que el guardián espacial tome las riendas de la historia en esta ocasión. Esto fue lo que comentó Allen:

“Ya he empezado. Estoy en el tercer acto. Es notable lo que han hecho… con Pixar no me dijeron que no podía decir nada, pero… Ojalá pudiera… Hay mucha intriga real con Buzz. Jessie tiene un gran problema, necesita ayuda, así que es algo realmente genial”.