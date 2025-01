Éstos son los juegos que dejan Xbox Game Pass

Xbox Game Pass es un servicio que constantemente ofrece nuevos juegos. Sin embargo, también es cierto que parte de su catálogo desaparece al mismo tiempo que crece. En esta ocasión, a finales de mes tendremos que decirle adiós a una serie de títulos que valen mucho la pena, especialmente si eres fan de la propuesta independiente.

El próximo 31 de enero de 2025, juegos como Broforce Forever y Darkest Dungeon, dos experiencias que a lo largo de los años han ganado una gran reputación, especialmente desde su llegada a Game Pass, ya no estarán disponibles en el servicio de Xbox. Si nunca has tenido la oportunidad de disfrutar de estos títulos, solo tienes un par de días para hacerlo. Esta es la lista completa de títulos que dejarán el Game Pass a final de mes:

Anuchard (Nube, Consola y PC)

Broforce Forever (Nube, Consola y PC)

Darkest Dungeon (Nube, Consola y PC)

Death’s Door (Nube, Consola y PC)

Maquette (Nube, Consola y PC)

Serious Sam: Siberian Mayhem (Nube, Consola y PC)

Broforce Forever es un plataformero de acción en 2D, el cual también es un homenaje a las películas de acción de la década de 1980. Por su parte, Darkest Dungeon es un brutal roguelike, en donde tienes que crear a un equipo especial y tratar de conquistar una mansión, algo que es mucho más complicado de lo que suena.

Te recordamos que junto a estos juegos, a lo largo de los próximos días también se sumarán más experiencias a Xbox Game Pass. En temas relacionados, estas son las novedades para el servicio. De igual forma, pocos jugadores han terminado Indiana Jones and the Great Circle.

Nota del Autor:

Espero que la salida de Darkest Dungeon signifique que la secuela llegará pronto. Darkest Dungeon II es algo que no he jugado, pero he escuchado que es una evolución natural del primer título, por lo que estoy emocionado por hacerlo, ya sea en Game Pass o en otra plataforma.

Vía: Xbox