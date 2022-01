Bob Sagte, actor de HIMYM, ha fallecido

Lamentablemente, se ha dado a conocer que Bob Saget, actor reconocido por su participación en series como Full House y How I Met Your Mother, falleció el pasado domingo 9 de enero de 2022 a los 65 años de edad. Aunque por el momento no hay una razón de su muerte, se ha descartado el uso de drogas.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, Florida, en Estados Unidos, Saget fue encontrado sin vida en el Hotel Ritz-Carlton. En el lugar no se encontraron drogas, ni algún rastro de violencia. El departamento médico del estado revelará la causa de muerte en una fecha posterior. Esto fue lo que comentó la familia del actor al respeto:

“Estamos devastados por confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Él lo era todo para nosotros y queremos que sepan cuánto amaba a sus fanáticos, actuando en vivo y uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida con risas. Aunque pedimos privacidad en este momento, los invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo”.

Robert Lane Saget nació el 17 de mayo de 1956 en Estados Unidos. Aunque sus primeros años como actor se remontan a 1977, no fue sino hasta 1987 que consiguió el papel de Danny Tanner en Full House, papel que le dio una gran popularidad. Otro de sus roles icónicos fue la voz de Ted Mosby en el futuro en How I Met Your Mother. En temas relacionados, aquí puedes checar el primer tráiler de How I Met Your Father.

Descanse en paz, Bob Saget.

Nota del Editor:

Aunque no era un fan de Bob Saget, fuera de su papel en How I Met Your Mother, la pérdida del actor seguramente dejará un hueco en la televisión de Estados Unidos. Esperemos que pronto se dé a conocer la causa de su muerte para aclarar algunas dudas.

Vía: Variety