Las caricaturas son algo que ha estado presente durante décadas. Si bien se ha cuestionado qué tan saludable es este tipo de contenido para niños, también es cierto que algunos programas le ofrecen un beneficio a los infantes, y esto es algo que un reciente reporte ha dejado en claro.

Recientemente, el grupo de investigación conocido como BNG reunió datos para encontrar qué programas para niños pueden ayudar a los menores de edad educativamente. Si bien se desconoce la cantidad de programas que fueron usados, sabemos que todos están dirigidos a personas de 14 años o menos. El estudio tomó en consideración desde programas actuales, hasta clásicos de los 90. El propósito fue ver cuántas palabras únicas, por cada mil palabras, usa cada producción.

¿El resultado? Bob Esponja obtuvo la victoria con 213 por cada mil palabras únicas. Stuck In the Middle obtuvo el segundo lugar con 212. The Dragon Prince y Gudetama se llevaron el tercer y cuarto lugar. 7th Heaven, The Middle y Anne siguen en la lista, con el anime de Pokémon en el octavo puesto con 158 palabras únicas. Para concluir los diez mejores, se menciona a The Owl House y The New Addams Family.

Tal parece que los niños pueden aprender más de lo que uno podría imaginar por ver Bob Esponja y Pokémon cada vez que pasan en la televisión. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del nuevo juego de Bob Esponja aquí. De igual forma, cierto pokémon regresa al TCG después de años bloqueado.

Vía: BNG