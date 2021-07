Bloober Team niega recientes rumores relacionados con Silent Hill

Hace un par de días se dio a conocer que Bloober Team, responsables por The Medium, habían establecido una relación con Konami para desarrollar un par de juegos. Esto dio pie a una serie de rumores sobre un nuevo Silent Hill en puerta. Estas especulaciones crecieron cuando el día de hoy se encontraron registros que apuntaban a varios proyectos en los que el estudio europeo estaba trabajando. Sin embargo, un reciente comunicado deja en claro que estos títulos no están “basados en temas o premisas que han estado circulando online en los últimos días”.

El día de hoy, un grupo de fans encontró el registro de tres juegos en el sitio de Financiamiento Creativo de Europa. Estos son: H2O, el cual se convirtió en Layers of Fear 2; Black, proyecto en primera persona ambientado en una Europa medieval atacada por ataques alienígenas; y Dum Spiro, juego de terror ambientado en un gueto judío-polaco de la Segunda Guerra Mundial. De estos, el público cree que Black o Dum Spiro son los nombres códigos del siguiente Silent Hill.

Sin embargo, Tomasz Gawlikowski, CMO de Bloober Team, le ha confirmado a IGN que ninguno de estos dos proyectos está en desarrollo, y fueron guardados. En su lugar, el equipo se encuentra trabajando en un título que ya se encuentra en producción, y otro juego, el cual está en fase de pre-producción. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Después de numerosas iteraciones de Dum Spiro, llegamos a la conclusión de que, en este momento, no podemos entregarlo en una forma que sea adecuadamente sensible al tema y comercialmente viable al mismo tiempo. En resumen, Dum Spiro ya no se encuentra en desarrollo activo en este momento.

Del mismo modo, la idea inicial de Black también se ha dejado de lado, y aunque todavía estamos desarrollando un juego con este nombre en clave, ahora es un proyecto muy diferente de lo que se pudo leer en la web en los últimos días.

En Bloober Team tenemos dos proyectos internos activos, uno en fase de producción y otro en fase de preproducción. Ambos van a ser de mayor alcance que The Medium, sin embargo, ninguno de ellos se basa en temas o premisas que han estado circulando online en los últimos días”.