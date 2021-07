Niño gasta $2 mil dólares en un juego y su papá debe vender el coche para pagarlos

Una vez más tenemos el típico caso de que un niño termina gastándose los ahorros de sus padres en microtransacciones, pero esta historia desafortunadamente no tiene un final feliz. Un pequeño de siete años se gastó cerca de $2 mil dólares en un juego para celulares, y como consecuencia, su papá se vio obligado a vender el coche para poderlos pagar.

De acuerdo con información del diario británico, The Sun, Muhammad Mutaza, un hombre de 41 años que reside en el norte de Gales, descubrió que su hijo se había gastado aproximadamente mil 289 libras esterlinas en el juego Dragons: Rise of Berk. Debido a que Mutaza no tenía el dinero en mano para pagar esta cantidad, tuvo que vender su coche. Posteriormente, Mutaza se puso en contacto con Apple, pero solamente le hicieron la devolución de £207 libras esterlinas.

Inicialmente, Mutaza pensó que había sido víctima de fraude y no fue hasta que le llegó su estado de cuenta cuando vio todos estos pagos a la aplicación, que variaban entre las £2 y £100 libras esterlinas. Mutaza no tenía idea de que era posible gastar tanto en un juego para niños, así que lamentablemente aprendió la lección por las malas.

Via: The Sun