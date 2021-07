Neon City Riders, juego desarrollado por un estudio mexicano, es nominado en los GIGA

Nunca es demasiado tarde, o temprano, para llevar a cabo una ceremonia de premiación. De esta forma, el día de hoy, 7 de julio, se dieron a conocer los nominados a los Premios a los juegos de la industria global, GIGA por sus siglas en inglés, en donde Neon City Riders, juego desarrollado por Mecha Studios, estudio mexicano, tiene la posibilidad de ganar el reconocimiento a Mejor animación 2D.

A diferencia de otros premios, la GIGA se enfoca en los aspectos técnicos en su mayoría, con un par de premios para la historia y música. En esta ocasión Neon City Riders compite contra Disc Room, Hades, Ori and the Will of the Wisps y There is No Game: Wrong Dimension en la categoría de Mejor animación 2D. Este evento es descrito como:

“Los Global Industry Game Awards (GIGA) son premios determinados en celebrar a las contribuciones de los equipos e individuos de la disciplina. Los premios de la industria de juegos en general no se enfocan en los logros de las personas y los equipos de disciplina dentro de nuestra industria, por lo que GIGA es una oportunidad para centrar la atención en ellos”.

En esta premiación encontramos nombres como Hades, Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us Part II, Half-Life Alyx, y más títulos que no han parado de recibir reconocimientos durante el último año. Aunque la competencia de Neon City Riders en esta ceremonia es bastante fuerte, sin duda alguna, es increíble ver que un trabajo hecho en México sea reconocido a nivel mundial en este tipo de eventos.

Actualmente solo aquellos que logren demostrar ser miembros de la industria pueden votar hasta el 20 de julio. El próximo 27 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de Premios a los juegos de la industria global. Puedes checar nuestra reseña de Neon City Riders.

Vía: Premios a los juegos de la industria global