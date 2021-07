Bloober Team, autores de The Medium, confirman el desarrollo de dos nuevos proyectos

Hace unos cuantos días se filtraron dos proyectos que, aparentemente, Bloober Team tenía en desarrollo. Ahora, los autores de The Medium han confirmado que sí tienen dos nuevos juegos en desarrollo, pero también aprovecharon para aclarar algunas de las cosas mencionadas durante dicha filtración.

Tomasz Gawlikowski, CMO de Bloober Team, platicó con IGN, donde aclaró que los nombres clave H20, Black y Dum Spiro no eran “juegos en desarrollo” como tal, sino que más bien seguían siendo proyectos en desarrollo, es decir, no han sido conceptualizados todavía. En las propias palabras de Gawlikowski:

“Las especulaciones basadas en información obsoleta o incompleta a menudo pueden llevar a teorías extrañas entre los jugadores. En Bloober Team tenemos dos proyectos internos activos, uno en fase de producción y otro en fase de preproducción. Ambos van a ser de mayor alcance que The Medium, sin embargo, ninguno de ellos se basa en temas o premisas que hayan estado circulando online en los últimos días”

Gawlikowski explicó que H20 terminó siendo Layers of Fear 2, juego publicado desde 2019. Por otro lado, Dum Spiro no se encuentra activamente en desarrollo y en el caso de Black afirmó que sí existe y sí conserva el mismo nombre clave, solo que ahora es algo muy diferente a lo que leímos en las últimas semanas.

En cuanto a los rumores de Silent Hill y Konami, Gawlikowski no dio más detalles al respecto, no obstante, declaró que sus siguientes juegos serán de “mucho mayor alcance” que The Medium.

Via: IGN