Xbox promocionó sus servicios usando un control de PS4

Contrario a lo que piensen los fans, PlayStation y Xbox en realidad mantienen una competencia bastante sana. Anteriormente hemos visto al propio Phil Spencer felicitando a Sony por el lanzamiento de alguna exclusiva, mismo caso con Jim Ryan. Ahora, la compañía de Redmond usó un DualShock 4 para promover Xbox Game Pass y xCloud.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Xbox Game Pass compartió la siguiente publicación:

🎵Look at this photograph​

it’s one of our cloud gaming ads​

Do you see what’s in those hands?​

It’s a controller from a different brand🎵 pic.twitter.com/K1nBk7GmOB

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 7, 2021