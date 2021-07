Aunque se había mencionado que durante el State of Play del día de hoy no tendríamos información sobre el nuevo PSVR, sí vimos la revelación de Moss Book II, un juego de aventuras para la realidad virtual. Por el momento no hay información sobre una fecha de lanzamiento, ni más detalles al respecto.

Probablemente tengamos que esperar hasta que más información del nuevo PSVR esté disponible para tener una nueva mirada a Moss Book II.

Vía: State of Play