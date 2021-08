The Medium llegará a PlayStation 5 en septiembre, y estos últimos días empezó a circular el rumor de que formaría parte de la alineación de juegos gratuitos de PS Plus para ese mes. Los rumores cobraron tanta fuerza que Bloober Team, sus desarrolladores, tuvieron que salir a desmentirlos.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Bloober Team declaró lo siguiente:

Yes, we confirm that: The Medium on PS5 will not be available in PS+ ! https://t.co/92uqAdg171

— Bloober Team (@BlooberTeam) August 23, 2021