Apenas hace un par de días que se estrenó el primer teaser tráiler de Spider-Man: No Way Home, y ya hay cientos de teorías en torno a la trama de esta película. Aunque todavía no sabemos si Toby Maguire y Andrew Garfield regresarán para este largometraje, lo que sí sabemos es que ya impuso nuevos e impresionantes récords para Marvel.

De acuerdo con información de Deadline, el tráiler de No Way Home superó el récord de Avengers: Endgame en cuanto a visualizaciones durante sus primeras 24 horas. Mientras que Endgame consiguió 289 millones de visitas en su primer día, No Way Home lo rebasó por mucho con 355.5 millones a nivel mundial.

De igual forma, este tráiler tuvo hasta el doble de vistas que el de Spider-Man: Far From Home, que acumuló 135 millones en este mismo periodo de tiempo. Por otra parte, el medio previamente mencionado indica que No Way Home alcanzó las 4.5 millones de menciones en redes sociales, que también superó las 3.32 millones que tuvo Avengers: Endgame en su momento.

