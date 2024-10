Black Myth: Wukong sí tendrá edición física

Black Myth: Wukong es uno de los juegos más exitosos del 2024. Con millones de copias vendidas tan solo en digital, muchos estaban esperando con ansias información sobre una edición física de este título. Bueno, sus plegarias han sido escuchadas, puesto que Game Science ha confirmado que la versión física para PlayStation 5 de Black Myth: Wukong está en camino.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Game Science ha confirmado que la versión física de Black Myth: Wukong ya está lista, y pronto tendremos más información sobre este esperado paquete. Esto fue lo que comentaron al respecto:

Destined Ones, thank you for your patience! With the master disc for #BlackMythWukong ready, the PS5 physical edition will be available to you very soon. pic.twitter.com/hx0am73vT5

— Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) October 20, 2024