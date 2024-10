Filtran de qué van las pruebas de Switch Online

Hace unos días, Nintendo anunció una serie de pruebas especiales para los usuarios de Switch Online + Expansion Pack. Si bien aún faltan un par de días para que esta demostración especial comience, los usuarios que participarán han recibido información específica sobre esta experiencia. Si bien la Gran N desea que todo esto se mantenga en secreto, un jugador ha revelado de qué va esta sesión.

Pese a la solicitud de Nintendo de guardar silencio, el usuario conocido como Ethan_ThisGuy compartió imágenes de la sesión de prueba para Switch Online. Si bien el material original ha sido eliminado, otros jugadores han comenzado a esparcir estas imágenes. Sorprendentemente, Nintendo está trabajando en un MMO, en donde los jugadores trabajan juntos para construir un planeta masivo utilizando la creatividad y los recursos disponibles.

This is what the select public test is for on Wed. No, I’m not in it. This is the new info learned just now from the app itself. Which launches but can’t be played yet.

Looks like a Nintendo MMO. This is crazy! pic.twitter.com/jnWE7j0VCe

— Nintendo Prime (@NintyPrime) October 21, 2024