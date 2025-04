Balatro y más juegos llegan a PlayStation Plus

Mañana por fin comenzará mayo, y el nuevo mes traerá consigo una serie de novedades para la industria. En el caso de los usuarios de PlayStation Plus, la división de Sony por fin ha revelado los tres juegos que estarán disponibles para su descarga gratuita en este servicio de suscripción, en donde encontramos a uno de ojos nominados a Juego del Año del 2024.

Por medio de su blog oficial, PlayStation ha confirmado que los usuarios de PS Plus podrán disfrutar de una muy interesante selección entre el 6 de mayo y 2 de junio, Aquí encontramos:

Ark: Survival Ascended | PS5

“¿Estás listo para formar una tribu, domesticar y criar a cientos de especies de dinosaurios y otras criaturas primitivas, explorar, fabricar, construir y luchar para llegar a la cima de la cadena alimenticia? Tu nuevo mundo te espera en esta simulación de supervivencia, reinventada desde cero con el motor Unreal Engine 5, con funciones gráficas de alta gama, sistemas físicos avanzados y modernización de la calidad de vida en cada área. Ark: Survival Ascended incluye acceso a todos los mundos de ARK, incluidos Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1, ARK Genesis Part 2 y más. El juego admite modo multijugador online público en línea de hasta 70 jugadores, modo multijugador de sesión privada de hasta 8 jugadores y pantalla dividida local para 2 jugadores”.

Balatro | PS5, PS4

“En este creador de mazos estilo roguelike inspirado en el póker, debes crear una poderosa sinergia para ganar a lo grande. Juega manos clandestinas de póker, descubre comodines que cambian las reglas del juego y activa grandiosos combos en esta experiencia estratégica estilo roguelike. Combina manos de póker legales con comodines únicos para crear diversas sinergias y mazos. Gana suficientes fichas para vencer ciegas engañosas, a la vez que descubres manos y barajas extras ocultas mientras avanzas. Necesitarás toda la ayuda que puedas recibir para llegar hasta la ciega final, superar la apuesta definitiva y llevarte la victoria”.

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

“¡Carga tu bólter y lánzate de cabeza al combate! Disfruta de una combinación perfecta entre Warhammer 40,000, una experiencia de juego de FPS clásica y frenética, y los gráficos distinguidos de tus juegos de disparos retro favoritos de los 90. Juega como un curtido Marine Espacial en una peligrosa misión a través de la galaxia para enfrentarse a los Marines Especiales del Caos y los Demonios del Caos. Siguiendo el estilo de los gloriosos juegos de disparos de antaño, desata tu letal arsenal de Marine Espacial mientras te abres paso a través de una explosión de sprites, píxeles y sangre. ¡Corre, salta y ataca por gigantescos niveles en los que disparar, romper y trocear a los peores herejes de la galaxia!”

Recuerda, estos tres juegos estarán disponibles en PlayStation Plus, en cualquiera de sus tres niveles de suscripción, entre el 6 de mayo y el 2 de junio. De igual forma, te recordamos que tienes hasta el 5 de mayo para agregar RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory a tu librería. En temas relacionados, filtran detalles de la nueva portátil de Sony. De igual forma, ex-ejecutivo de PlayStation asegura que los juegos deben subir de precio cada generación.

Nota del Autor:

Esta es una gran selección. Ark: Survival Ascended y Warhammer 40,000: Boltgun valen mucho la pena, pero está claro que la gran estrella aquí es Balatro. Este fue uno de los grandes contendientes a Juego del Año en el 2024, y merece todo el reconocimiento que ha ganado.

Vía: PlayStation Blog