Toda la información respecto a las Virtual Game Cards de Switch

El día de ayer llegó una nueva actualización para el primer Nintendo Switch, misma que se prometió desde el último directo enfocado en la consola, y que implementa las polémicas Virtual Game Cards, tarjetas digitales que los usuarios pueden compartir a sus amigos o simplemente haciendo conexión de manera local. Y a pesar de que ya se puede utilizar, muchos usuarios todavía tienen dudas sobre el funcionamiento, así que aquí mismo trataremos de explicar lo mejor posible.

Con la llegada del parche se incorporaron las tarjetas, función que permite gestionar juegos digitales como si fueran cartuchos físicos. Los usuarios ahora pueden “expulsar” un título digital de una consola para luego “cargarlo” en otra vinculada a la misma cuenta Nintendo o al grupo familiar, facilitando el préstamo o uso compartido entre consolas. Esta herramienta ya está disponible y también será compatible con Switch 2 desde su lanzamiento.

Las Virtual Game Cards se pueden transferir localmente a otra consola perteneciente a un miembro del grupo familiar, quien podrá jugar durante un periodo de dos semanas antes de que el contenido vuelva automáticamente a la consola del dueño original. Esta funcionalidad aplica no solo a juegos digitales adquiridos en la eShop, sino también a ciertos títulos gratuitos y contenido descargable (DLC), incluso si el juego base fue comprado en formato físico.

Otra ventaja destacada es que los préstamos no limitan al usuario original, quien puede seguir utilizando el título prestado en su consola principal, una mecánica similar a lo que ya existe en plataformas como PlayStation o Xbox. La función de compartir DLC también se mantiene activa, ampliando así las posibilidades de acceso a contenido adicional.

Sin embargo, con la llegada de esta nueva función también han surgido restricciones. Usuarios han reportado que el método anterior de compartir juegos digitales en dos consolas, utilizando la cuenta principal en una secundaria y una secundaria en la principal, ya no funciona. Nintendo habría eliminado esta opción sin previo aviso, reemplazándola por las Virtual Game Cards y el sistema GameShare, los cuales presentan limitaciones más estrictas en comparación con el modelo anterior.

Con esto en mente, es posible que los usuarios no queden del todo convencidos con la actualización.

Vía: NT

Nota del autor: A pesar de que hay información suficiente, puede que algunos aspectos aún no queden muy claros hasta probar las funciones. En lo personal, el uso de estas tarjetas todavía no me termina de convencer.