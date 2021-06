¿Babylon’s Fall ya es un fracaso? Los fans odian el más reciente tráiler del juego

Aunque el Square Enix Presents del E3 2021 tuvo un par de anuncios interesantes, como la revelación de Marvel’s Guardians of the Galaxy, el público no estuvo contento con varias presentaciones, siendo Babylon’s Fall el más repudiado en este caso. Este es algo que podemos ver claramente en el más reciente tráiler de este juego, el cual está lleno de dislikes y comentarios negativos.

El nuevo tráiler de Babylon’s Fall, el cual podemos encontrar en la cuenta oficial de Square Enix, cuenta con 670 likes y 3,623 dislikes, es decir, más del 80% de las personas que han decidido dejar clara su opinión no están contentos con el más reciente adelanto de este título de PlatinumGames.

Al revisar los comentarios, descubrimos que la gente no está contenta con la decisión de hacer a Babylon’s Fall un juego como servicio, especialmente considerando el fracaso de Marvel’s Avengers. Por otro lado, se menciona al apartado visual como uno de los principales detractores de la gente.

Esta no fue la única mala noticia para Square Enix, ya que el demo de Strangers of Paradise: Final Fantasy Origins no funciona adecuadamente. De igual forma, las cuentas de Square Enix USA y Europe fueron bloqueadas después de cientos de comentarios negativos.

Vía: Square Enix