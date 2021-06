Aparecen bloqueadas las cuentas en Twitter de Square Enix USA y Europa

Acaba de finalizar la conferencia de Square Enix Presents en E3 2021, y sobra decirlo, pero los fans no están muy contentos con lo que se nos presentó. En particular, la noticia de que Babylon’s Fall fuera un juego live-service, así como la demo corrupta de Sranger of Paradise: Final Fantasy Origins, provocaron que la comunidad atacará fuertemente al publisher nipón.

En sus cuentas de Twitter de Estados Unidos y Europa, Square Enix ha restringido el contenido, evitando así que los fans interactúen con ellos directamente o que incluso puedan ver algunos de sus tweets.

La cuenta de Latinoamérica, así como la cuenta principal de Square Enix, siguen abiertas, al menos hasta el momento de redacción.

Aquí algunos tweets que ha compartido la comunidad respecto a estos dos anuncios.

“Yo cuando pienso en final fantasy clásico vs lo que square enix aparentemente piensa de final fantasy clásico.”

Me when I think of classic final fantasy vs what square enix apparently thinks of classic final fantasy pic.twitter.com/0iTUFkyUK4 — Steve Stark 🦇 (@sstarkm) June 13, 2021

“Por qué le hicieron eso a Babylon’s Fall… No lo puedo creer.”

Bro why did they do that to Babylon’s Fall… I still can’t believe it. pic.twitter.com/KwJWEVvde0 — Bearded Alphen | TOArise SZN (@TMSkinny_) June 13, 2021

“¿Qué demonios le pasó a Babylon’s Fall y Platinum?”

Also WHAT THE HELL HAPPENED TO BABYLON’S FALL AND PLATINUM?? — Sach (@JustMeSach) June 13, 2021

“¿Dónde quedó el fantasy en Final Fantasy? A estas alturas hay tantos estudios pequeños con la mitad del presupuesto que hacen mejores jrpgs que ya no me importa tanto final fantasy.”

where’s the fantasy in final fantasy 😭 like at this point there’s so many smaller studios w half the budget who make way better jrpgs that i don’t even care about ff that much anymore — salem from rome (@oomfisdead) June 13, 2021

Entonces, ¿realmente bloquearon sus cuentas por la reacción de los fans? No, la verdadera razón es que las cuentas de Square Enix se han combinado en una sola, @SquareEnix, como se alcanza a leer en sus biografías oficiales. Sin embargo, el odio que han recibido por parte de la comunidad sí es muy real.

Como te decía antes, la demo del nuevo Final Fantasy está teniendo muchos problemas técnicos y acá puedes leer más detalles al respecto.

Fuente: DualShockers