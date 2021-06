Jugadores reportan problemas con el demo de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

El día de hoy se reveló que Square Enix Japan y Team Ninja están trabajando en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, actualmente hay un demo para que todos los usuarios de PS5 se den una idea de la experiencia que nos espera. Sin embargo, se han reportado varios problemas con esta prueba.

Recientemente, varios usuarios de Twitter han compartido capturas de pantalla en donde se menciona que un error ha corrompido la información del demo, y la única forma de “solucionar” el problema es desinstalando esta prueba y volver a instalarla.

The Final Fantasy Origins PS5 demo is just viral marketing to introduce us all to Chaos.

In reality there is no demo.

There is only Chaos. pic.twitter.com/hhzcnyK8H4

— Derek Strickland (@DeekeTweak) June 13, 2021