¿Avatar 2 cuenta con escena post-créditos?

Oficialmente se ha estrenado Avatar: El Camino del Agua, cinta que apuesta por traer mucho más de lo que nos ofreció la cinta estrenada en diciembre de aquel lejano año de 2009. Por ahora, las críticas han sido en su mayoría positivas, dado que cumple en todos los aspectos, ya sea narrativa o de efectos, sin embargo, hay gente a la que ha hecho falta algo.

A diferencia de otras franquicias, James Cameron decidió ir en contra de las tendencias que se suelen aplicar en el cine, las escenas post crédito que nos dan una pista de lo que sigue en las demás cintas. Pero en esta ocasión no hay nada, algo que realmente no debería sorprender a los asistentes, dado que la primera cinta también carece de escena adicional.

Aunque, se debe dejar claro algo muy interesante, y eso es que en la reedición que salió de la cinta original para cines algunos meses atrás, es que al finalizar los primeros créditos se liberó una escena completa de la secuela. Esto fue algo novedoso para quienes lo presenciaron, pero solamente quienes experimentaron ese primer viaje en su momento.

