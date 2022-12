El mundo de Avatar por fin se está expandiendo. No solo The Way of the Water ya está disponible en los cines, sino que Frontiers of Pandora, el juego en desarrollo por Ubisoft Massive, será canon en el universo de James Cameron.

En una reciente entrevista con Polygon, Jon Landau, productor de The Way of the Water, ha confirmado que Frontiers of Pandora será canon en el mundo de Avatar. Sin embargo, no se llevará a cabo a la par de las películas que están en planeación. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“No queremos que las historias se cuenten juntas. Es aquí donde nos diferenciamos [de otras franquicias multimedia]. Queremos que las historias sean únicas en cada uno de esos espacios. No tenemos contenido creativo saliendo en los medios visuales tan rápido como lo hacen otras IPs. No es como ‘Hagamos una serie streaming, y otra serie streaming, y una secuela un año después, y todas esas cosas’. No somos así. No queremos eso para Avatar. Lo que queremos hacer es encontrar lo mejor en socios de marca, y expandir el universo, desafiándoles a hacer lo que mejor hacen. Estamos haciendo eso ahora con Massive y Ubisoft”.

Respecto a su posición dentro de este universo, Landau ha señalado que Frontiers of Pandora nos dará la oportunidad de visitar una zona nunca antes vista de este planeta, en una serie de eventos que se llevan a cabo en un periodo alrededor del inicio de The Way of the Water. Esto fue lo que se mencionó:

“Lo que queremos hacer en esos espacios es convertirlos en canon en nuestro mundo. Así ellos no pueden hacer algo que entre en conflicto con nuestras historias. Frontiers of Pandora toma lugar en la frontera oeste de Pandora. Ese no es un lugar al que hayamos ido antes. Se establece en el periodo de tiempo posterior al inicio de El Sentido del Agua, pero antes del corte de tiempo de un año de la película. Frontiers of Pandora es consistente con la película, en cuanto a que habla sobre personajes que vuelven con la RDA [el bando de los militares en la precuela]. Hablan sobre el general Ardmore en el juego, pero ellos vuelven a la base Bridgehead, no a la frontera. Es como lo que hicimos con The World of Avatar [parque temático de Disney], que toma lugar en el Valle de Mo’ara. No es un lugar que hayamos visto en las películas – trata con los Omaticaya [clan de Na’vi, las criaturas de la franquicia], en un río que nunca hemos visto en las películas. Y se establece dos generaciones después de los eventos de la primera película, así que vemos a Samson destrozado y otras cañoneras destrozadas en el bosque. Vemos que el bosque recupera eso. Pero estos [spin-offs de la franquicia] no cuentan nuestra historia”.

De esta forma, queda claro que todos los fanáticos del mundo de James Cameron podrán disfrutar de Frontiers of Pandora para tener un nuevo vistazo de este mundo. Si bien la historia será canon, parece que no tendrá un verdadero impacto en el conflicto protagonizado por Jake Sully.

Avatar: Frontiers of Pandora llegará a consolas de nueva generación y PC en un futuro. En temas relacionados, se reportó una balacera en el estreno de The Way of the Water. De igual forma, James Cameron asegura que sus efectos especiales son mejores que los de Marvel.

Vía: Polygon