Lamentablemente, el estreno de Avatar: The Way of the Water ha sido todo menos agradable para los fanáticos en México. El día de ayer, miércoles 14 de diciembre, se reportó una balacera en las instalaciones de un Cinépolis en Boca del Río, Veracruz, durante la función de la nueva película de James Cameron.

De acuerdo con Aristegui Noticias, un hombre vestido de negro ingresó a una sala en donde se estaba proyectando Avatar: The Way of the Water en Plaza Américas, en inmediatamente comenzó a disparar. Afortunadamente, no se reportan heridos o fallecidos. Junto a esto, se ha señalado que el responsable de este incidente fue detenido alrededor de las 8:40 de la noche.

Al escuchar los primeros disparos, los asistentes se escondieron detrás de las butacas, mientras que otros escaparon de la sala. De igual forma, el incidente causó que toda la plaza fuera evacuada. Por el momento se desconoce la identidad del responsable de este atentado, así como su motivo para llevar a cabo la balacera.

Te recordamos que Avatar: The Way of the Water llega a los cines el día de hoy. En temas relacionados, James Cameron asegura que su nueva película tiene mejores efectos especiales que Marvel. De igual forma, estas son las primeras reseñas de la película.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, un lamentable evento que, esperemos, no se vuelva a repetir en ningún cine de México o el mundo. Respecto a la película, es bastante buena, y cumple con los objetivos que James Cameron se propuso con esta secuela.

Vía: Aristegui Noticias