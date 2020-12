Autora de la novela de Dragon Quest V demanda a Square Enix

El año pasado llegó a Japón la película de Dragon Quest Your Story, la cual fue un éxito para los fans de la serie. Sin embargo, hubo un gran problema en la producción, el cual ha resultado en una demanda por parte de Saori Kumi, escritora de la novelización de Dragon Quest V, juego que inspiró la cinta de 2019.

Aunque los protagonistas de Dragon Quest normalmente son conocidos como “Héroe”, en Your Story el personaje principal recibió el nombre de Ryuka. Este es el mismo nombre del héroe de la novelización de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, la cual fue publicada en 1993, un año después de lanzamiento del juego de Super Famicom.

Pese a que a que Your Story recibió publicidad en donde se señalaba como una adaptación de la novela de 1993, y muchos fans creían que este era el caso, Kumi no recibió ningún crédito en la cinta. De esta forma, la autora demandó al comité de producción en 2019. Sin embargo, parece que esto no dio resultados, y el pasado 24 de noviembre se emitió una nueva demanda en contra de Square Enix y Toho, estudio de animación a cargo de esta producción, buscando una disculpa pública, así como una indemnización de ¥2 millones de yenes.

De acuerdo con Kumi, el dinero necesario para emitir la demanda lo consiguió gracias a que los fans le donaron cerca de un millón de yenes. Por el momento se desconoce cómo se desarrollará este caso. En temas relacionados, veremos varios anuncios especiales de Dragon Quest durante su 35 aniversario en el 2021.

Vía: DualShockers