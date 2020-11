Dragon Quest celebrará su 35 aniversario con varios anuncios especiales en 2021

2021 marca el 35 aniversario del lanzamiento del original Dragon Quest en Japón. De esta forma, Yūji Horii, creador de la serie, recientemente habló sobre el futuro de la propiedad. Durante la ceremonia de clausura del Dragon Quest X Fall Festival 2020, Horii comentó que en el siguiente año veremos un par de anuncios especiales relacionados con Dragon Quest.

Por el momento se desconoce exactamente a qué se refiere, pero hay una serie de juegos y proyectos en desarrollo, así que es posible que durante 2021 veamos varios lanzamientos y anuncios referentes a todo lo que tiene que ver con Dragon Quest. En este caso, la posibilidad de ver el primer adelanto de Dragon Quest XII no se descarta.

De igual forma, Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai está en desarrollo y llegará a Japón en 2021. Por otro lado, una nueva entrega de Dragon Quest Monsters sigue en proceso actualmente, así que es posible que veamos más información sobre este trabajo. Durante la ceremonia del fin de semana, Horii también comentó que veremos más del mundo de Dragon Quest X, así que no descarta una nueva expansión y, con suerte, un lanzamiento en occidente.

Entre desarrollos públicos e internos, es muy probable que en 2021 veamos una gran lista de lanzamientos y anuncios. De igual forma, considerado la importancia cultural de Dragon Quest en Japón, una serie de eventos exclusivos de la región tampoco se descartan.

Vía: Gematsu