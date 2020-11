¡ATENCIÓN! Advierten de un nuevo retraso para Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 parece que por fin llegará a nuestras manos el próximo 10 de diciembre, pero ¿acaso otro retraso se acerca? Un nuevo rumor ha causado conmoción en el internet durante los últimos días, ya que apunta a otro posible retraso, moviendo el lanzamiento del juego hasta el 2021.

Recientemente, Tiffany Treadmore, una insider de la industria quien predijo la cancelación del E3 este año y la existencia de Half-Life Alyx antes del anuncio oficial de Valve, publicó un tweet que hace alusión a otro retraso de Cyberpunk 2077. Esto fue lo que comentó:

Uhhhhhhhhhhhh…

So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed….. Again.

Like what if it doesn't launch this year.

Like uh until 2021.

…

Just asking….. #cyberpunk

— Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020